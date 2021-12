Česká vývojářská studia stále rostou, brzdí je ale nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců

Třeba v Japonsku je oblíbené studio Amanita, které navazuje na tradici české animace. Na asijský trh se teď snaží vstoupit také největší české Bohemia Interactive Studio. Pomoci by mu měla nová spolupráce s čínským investorem. Jejich hra Ylands existuje už dva roky, teď vzniká její edukativní rozšíření.

Státní podpora herního průmyslu

Díky editoru Ylands by se už žáci základních škol mohli učit základy programování. Rozvoj vzdělávání v nových oborech je totiž podle Asociace českých vývojářů příliš pomalý a kompetentních pracovníků je nedostatek.

„Je to nejsilnější kulturní export naší země. Odhaduje se, že za poslední rok to bylo přes pět miliard korun,“ hodnotí český vývoj her zakladatel a výkonný ředitel Bohemia Interactive Studio Marek Španěl. Přesná čísla zatím nejsou známá. Meziročně jde o patrný nárůst. Společnosti ale zatím český stát oficiálně nepodporuje.