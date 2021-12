PET lahve budou povinně obsahovat recyklát, výrobci proto podporují jejich zálohování

Češi si každoročně koupí několik miliard PET lahví s nápoji. Cesty, jak je dostat zpátky do regálů ve formě lahví s pitím, jsou dvě: vytřídit do žlutých kontejnerů nebo vrátit jako zálohované.

Už za tři roky má být každá PET lahev z 25 procent z recyklovaného materiálu a do budoucna ze 30 procent. Zájem o polyethylentereftalát tak roste. „Pořád jde velká část do textilního průmyslu, do automobilového průmyslu a samozřejmě jedna z cest, jak na to reaguje obalový průmysl, je iniciativa pro zálohování,“ říká ředitel české pobočky výrobce plastů Jan Daňsa. „Pro mě je nejsmysluplnější cesta použít lahev do lahve,“ dodává.

Recyklace PET lahve je jednoduchá

Většina Čechů plasty třídí. Podle průzkumu pro iniciativu Replastuj.cz se snaží omezit i jejich spotřebu: nakupují s vlastní taškou nebo preferují znovu použitelný kelímek. Předpoklad, že většina obalového odpadu je právě z plastů, je však mylný. „Ze základních materiálů jsou vnímány jako nejvíce škodlivé pro životní prostředí,“ uvedl výzkumník z Perfect Crowd Jan Auředník.

„Petka je strašně vidět, protože je lehká, takže plave. Na druhou stranu je její fyzická recyklace relativně snadná,“ vysvětluje Daňsa.