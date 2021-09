U Horažďovic vyjely proti sobě dva rychlíky. Incident vyšetřuje Drážní inspekce

V neděli večer jely u Horažďovic proti sobě dva rychlíky. Poté, co strojvůdce spoje z Plzně do Českých Budějovic projel návěstidlo na červenou, a vjel tak do cesty rychlíku, který do Plzně mířil z Brna. Nakonec se nikomu nic nestalo, neboť duchapřítomný zaměstnanec Správy železnic okamžitě použil tlačítko „generální stop“, které oba vlaky na dálku zastavilo více než 600 metrů od sebe. Událost vyšetřuje Drážní inspekce.