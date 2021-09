Klienti zkrachovalého H-systemu dostali naději na odškodnění

Rekreační areál v Rabyni u Slapské přehrady podle žalobce Petr Smetka v devadesátých letech koupil z peněz od klientů H-Systemu. „Bylo to nejluxusnější středisko od Prahy. Přes zimu to fungovalo jako školící střediska,“ líčí místní obyvatel Martin Zajíc.

Policie sice areál zablokovala, Smetka ale podle žalobce zinscenoval exekuci a majetek v dražbě získal jeho známý Luděk Fabinger. Ten ve věci Rabyně nic nezákonného nespatřuje.

Fabingerovi dal původně obvodní soud pro Prahu 2 za pravdu a areál mu nechal. Rozhodnutí ale teď zrušil odvolací soud. Podle něj Smetkovy kroky měly zajistit vyvedení nejhodnotnější části majetku zajištěného v trestním řízení.

Soud by měl vzít v potaz například svědka Milana Hnilicu. Ten byl u schůzky mezi Smetkou a Fabingerem a tvrdí, že se oba na prodeji areálu předem domlouvali. „Dokonce mu řekl, že se to vydraží za 29 030 000 korun, což mě udivilo, protože jsem si říkal, jak je to možný. A on říkal: jo, to je dohodnutý,“ popisuje Hnilica. Přesně za tuto částku pak Fabinger areál skutečně vydražil.

Zástupkyně poškozených klientů chce z prodeje areálu hradit odškodnění. Další peníze by měli dostat z prodeje bytů v Horoměřicích. „Z celkového počtu 60 bytů jich bylo úspěšně prodáno 55 a utržili jsme za to pro konkursní podstatu částku asi 190 milionů korun,“ shrnul správce konkurzní podstaty společnosti Josef Monsport.

Kauza H-system trvá už 23 let. Samotný případ areálu v Rabyni začala policie šetřit před 15 lety. Osudem celého areálu se tak bude znovu zabývat obvodní soud pro Prahu 2, jednání ale zatím nenařídil, podle právníků může do pravomocného rozhodnutí uplynout ještě minimálně rok.