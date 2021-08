Vedoucí dětských oddílů mohou získat od letoška pět dnů dovolené navíc

Eva Cíglerová učí malé skauty třeba najít léčivé rostliny a uvařit z nich čaj. Ještě loni táboru věnovala týden dovolené, musela si ale vzít i týden neplaceného volna. Od letoška, po změně zákoníku práce, si dovolenou ušetří – zaměstnavatele požádala o pět dnů placeného volna.

„Mám zaměstnavatele, který mi vyšel vstříc. Jediné, co bylo v uvozovkách problém, i když tak bych to možná nenazvala, bylo to, že to viděli asi poprvé, protože to je novinka – a nevěděli co s tím,“ přiblížila vedoucí skautského oddílu Cíglerová.

Podobnou zkušenost má i Tomáš Kurc. I jemu se placený týden navíc hodí – akcím a táborům se skauty věnoval leckdy víc než polovinu své dovolené. „Jenom dovolené bylo v průběhu roku asi třináct dní, takže času na to padne poměrně hodně. Ale nás to všechny baví, takže to člověk nepočítá,“ konstatuje vedoucí skautského oddílu Benešov Kurc.