Soud zpřísnil trest muži obžalovanému za boje na Ukrajině. Ve vězení si má místo 4,5 roku odsedět 21 let

Městský soud Bělorusa, který dlouhodobě žije v Praze, původně potrestal za účast v organizované zločinecké skupině, podle odvolacího senátu se však dopustil teroristického útoku, z něhož byl i původně obžalován. Za ten muži podle trestního zákoníku platného do konce ledna hrozilo 12 až 20 let vězení, protože se ale podle odvolacího soudu zapojil do zločineckých organizovaných skupin, zvyšuje se hranice trestní sazby o třetinu. Kromě trestu vězení muže odvolací soud také vyhostil z České republiky na neurčito.

Český trestní zákoník definuje teroristický útok jako čin spáchaný proti České republice nebo mezinárodní organizaci, zároveň ale uvádí, že české právo poskytuje ochranu proti teroristickým činům i cizím státům.

Obžaloba tvrdí, že se Fadějev zapojil do bojů „v úmyslu aktivně podpořit separatistické skupiny na východě Ukrajiny, které usilují o odtržení od Ukrajiny a vytvoření samostatného státního útvaru, takzvané Doněcké lidové republiky“. Podle státního zástupce muž do země vycestoval opakovaně, a to od října 2014 do května 2016. Podle obžaloby se muž nechal vyzbrojit a podílel se na různých vojenských úkolech v řadách takzvané Republikánské gardy Doněcké lidové republiky.