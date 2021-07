Policie zveřejnila záběry muže a ženy, které chce vyslechnout kvůli posprejování Karlova mostu

Policie ráno zveřejnila na Twitteru, že operátor kamerových systémů dohledal muže a ženu, se kterými by potřebovala kvůli posprejování mostu mluvit s tím, že záznamy zpracuje a pokud se sám pachatel do té doby nepřihlásí, po poledni záznamy zveřejní. To se nestalo, a tak záznam umístili na své internetové stránky i profily na sociálních sítích. Za trestný čin poškození cizí věci mu hrozí nyní až tříleté vězení.

S touto dvojicí bychom potřebovali mluvit. Nemůžeme vyloučit, že by se mohlo jednat o cizince. Prosíme, aby zbystřili hoteliéři, ubytovatelé a recepční. Právě v jejich zařízení tito dva mohou bydlet. Kdo je poznává, ať volá 158! pic.twitter.com/YRAWh7fTaE — Policie ČR (@PolicieCZ) July 10, 2021

„Vzhledem k tomu, že nemůžeme vyloučit, že by se mohlo jednat o cizince, prosíme, aby zbystřili hoteliéři, ubytovatelé a recepční. Právě v jejich zařízení tito dva mohou bydlet. Nicméně se o cizince jednat vůbec nemusí, a proto prosíme kohokoliv, kdo je poznává, ať se ozve na linku 158,“ uvedl policejní mluvčí.

Policie se případem zabývá od pátku, kdy se na části Karlova mostu objevily nápisy v angličtině nasprejované nesmyvatelnou modrou barvou. Jsou na části kamenného zábradlí, na podstavci jedné ze soch i na lampě. Podle mluvčí Technické správy komunikací (TSK) Barbory Liškové odborný restaurátor nápisy odstraní o víkendu. Potrvá to v řádu několika hodin, maximálně několika dní podle obtížnosti, uvedla.