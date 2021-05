Do stanu s testem, aktivity mimo sport s rouškou? Letní tábory neznají přesná omezení

Na letní tábory se podle provozovatelů chystá až 300 tisíc dětí, tedy podobný počet jako před pandemií. Pravidla pro organizování táborů se zatím rýsují. Podmínky pro ně by měly být podobné jako loni, přibude ale například povinnost vstupních testů. Naopak by už nemusela platit omezení v počtech dětí či zapojení do práce v kuchyni.