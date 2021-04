Ve Vrběticích by měla být pietní akce za oběti výbuchu, přeje si pozůstalý

Jeho rodinu před osmi dny šokovalo zveřejnění nové vyšetřovací verze, podle níž za výbuchem stojí dva ruští agenti. Nečekali jsme, že by se nás osobně mohla dotýkat činnost tajných služeb, řekl Havránek, který se k události vyjádřil poprvé.

Moderátor připomněl, že podle prezidenta republiky Miloše Zemana jsou tu dvě rovnocenné vyšetřovací verze. „Tou první, to jest původní, že došlo k výbuchu v důsledku neodborné manipulace s výbušným materiálem, a tou druhou, že se jednalo o akci cizí rozvědky. Beru obě dvě tyto verze vážně a přeji si, aby byly důkladně prošetřeny,“ konstatoval prezident.

Havránek odmítl připustit verzi o nedbalosti a zdůraznil, že to není tím, že by chtěl za každou cenu hájit svého otce. „Z veřejně dostupných zdrojů je zřejmé, že varianta, kdy mělo dojít k nedbalostnímu nakládání, již byla podle mého názoru vyloučena.“ Odkázal se na časový sled událostí, který podle něho vylučuje, že by jeho otec či jeho kolega Petřík, druhý zahynulý, mohli způsobit výbuch ve skladu číslo 16.

Prezidentova slova se jej dotkla. Zvažuje, že prezidentovi napíše otevřený dopis.

Havránek: Premiér by se měl vyjadřovat opatrněji

Havránek plánuje také napsat otevřený dopis premiérovi Andreji Babišovi (ANO). Ten má být reakcí na Babišovo vyjádření, kdy událost ve Vrběticích označil jako „útok na zboží“. Havránek má za to, že premiér by z pozice své funkce měl být ve vyjadřování v této kauze opatrnější. V dopise chce parafrázovat úterní usnesení sněmovny a vyzvat premiéra a vládu k podniknutí veškerých možných kroků k objasnění příčin výbuchu. Vláda by podle něj měla rovněž požadovat finanční náhradu a odškodnění z ruské strany.

„Poslanecká sněmovna odsuzuje teroristické útoky speciálních jednotek ruské vojenské zpravodajské služby, organizované na území České republiky, vedoucí k násilné smrti českých občanů, k rozsáhlému zničení soukromého majetku a veřejných hodnot včetně devastace okolí muničních skladů, které považuje za nepřijatelné porušení svrchovanosti České republiky, mezinárodního práva a akt nepřátelství a agrese,“ uvádí se v usnesení, které schválila v úterý dolní komora ohledně podezření, že za výbuchy stojí agenti ruské tajné služby GRU. Poslanci také požádali vládu, aby poskytla „součinnost při vymožení adekvátního odškodnění vůči zodpovědným osobám a případně zodpovědnému státu“.

Pro Havránka by se vše aspoň z části uzavřelo poté, co by pachatelé „tohoto odporného skutku byli potrestání“.