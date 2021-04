Soud v Liberci zmírnil Berouskovi podmínku v kauze nelegálního zabíjení tygrů

V kauze se posuzovaly tři úhyny tygrů z chovu Berouska, provozovatele zooparků u Prahy a Doks na Českolipsku. Spolu s ním byli obžalováni další dva muži. Trest pro preparátora Miloše Hrozínka odvolací soud v úterý potvrdil. Za neoprávněné nakládání s chráněnými zvířaty mu byl uložen trest tři roky vězení.

Potrestán byl i odběratel produktů z tygřích těl, Vietnamec Xuan Vu Le. Českolipský soud mu už před třemi lety uložil dvouletou podmínkou s čtyřletým odkladem. V jeho případě bylo rozhodnutí soudu pravomocné, neodvolal se. Preparátor i Berousek vinu odmítali a požadovali zrušení trestu, který jim uložil okresní soud. Proti úternímu rozhodnutí, které je pravomocné, mohou podat jako mimořádný opravný prostředek dovolání.

V případu šlo o tři úhyny tygrů z Berouskova chovu v roce 2018. Podle pitvy jeden uhynul dokonce na následky střelného poranění. Jeden projektil nalezl veterinář v krční páteři a druhý pod lopatkou. Berouskův obhájce Petr Šťastný v úterý u soudu uvedl, že Berousek měl právo zvíře zastřelit. Samec byl agresivní, zabil předtím jiné samice a nebezpečný byl i pro ošetřovatele.

Stejně tak obhájce mínil, že Berousek měl právo nakládat i s jeho tělem a chybějící dokumenty by potřeboval jen v případě, pokud by ho chtěl zpeněžit. Soudce Lukáš Korpas při zdůvodnění uvedl, že námitky obhajoby neshledal senát jako odůvodněné. Z odposlechů podle soudce vyplynulo, že Berousek věděl, jak by se mělo správně s uhynulými chráněnými zvířaty nakládat.