Za dva týdny spadl počet nově nakažených na polovinu, opatření platí dál

Celkový počet pozitivních testů na koronavirus byl v pátek o dva tisíce nižší než minulý pátek, od 12. března spadl za dva týdny počet nových případů zhruba na polovinu – z necelých 15 tisíc na 7654. Klesá i počet hospitalizovaných, k sobotnímu ráno jich bylo oproti předchozímu týdnu o devět stovek méně. Z okresů je na tom nyní nejhůře Jindřichohradecko se 755 novými případy na sto tisíc obyvatel za posledních sedm dní a Českolipsko se 754 případy na sto tisíc obyvatel v témže období. Nejnižší je nyní míra nákazy na Chebsku, které se v lednu a únoru potýkalo s mohutným rozšířením nákazy a přetíženou nemocnicí. Nyní však eviduje pouze 88 nakažených na sto tisíc obyvatel za týden. V celé republice připadá na sto tisíc obyvatel 1111 nakažených, avšak ve dvoutýdenní retrospektivě. Je to stále velmi vysoký počet, ale i z něj je patrné, že epidemie slábne – nyní je dvoutýdenní počet infikovaných na sto tisíc lidí zpět na úrovni druhé poloviny února. Reprodukční číslo kleslo těsně pod 0,8, což by v původní verzi protiepidemického systému – kterým se již vláda neřídí a hlavní hygienička Pavla Svrčinová pracuje na jeho revizi – znamenalo, že reprodukční číslo již rizikové skóre vůbec nezatěžuje. PES je nyní na hodnotě 56, což by odpovídalo třetímu stupni opatření.

Letošní březen je v Česku nejhorším měsícem od začátku pandemie z pohledu počtu obětí covidu-19. Od začátku měsíce zemřelo 4977 lidí nakažených touto chorobou, což je o tři více než loni v listopadu. Březen však ještě neskončil. Celkem zemřelo 25 778 lidí s prokázanou nákazou. Okresy zůstanou uzavřené nejméně do Velikonoc Trvá uzavření okresních hranic a bude to tak nejméně do Velikonoc. Vláda v pátek večer se svolením Poslanecké sněmovny prodloužila nouzový stav, poslanci ji však doprovodným usnesením zavázali, aby okresní uzávěru zrušila nejpozději 6. dubna, tedy s koncem velikonočních svátků. Zavřené zatím zůstávají školy i školky, podle dalšího usnesení sněmovny by to mělo trvat nejdéle do týdne po Velikonocích. Podle usnesení by vláda měla zajistit otevření školek a prvního stupně základních škol od 12. dubna a ještě v březnu dokončit komplexní plán návratu všech žáků a studentů do tříd. Výrazné omezení pohybu znamená, že poslední březnový víkend, který obvykle bývá ve znamení zahájení turistické sezony – otevírají se hrady a zámky, rozjíždějí se turistické vlaky – toho přináší minimum. V Praze začínají plout přívozy, ale to je vše, v Ústeckém kraji pojedou některé turistické vlaky, ale pouze ty, které nepřejíždějí okresní hranice. Vzhledem k nočnímu zákazu vycházení po 21. hodině zase bude mít minimální bezprostřední dopad začátek letního času v neděli ve 2:00 SEČ. Nepojedou vlaky, které by musely začít krátit hodinové zpoždění, pouze dopravní podniky, které i v době zákazu vycházení vypravují noční spoje, jich vypraví méně.