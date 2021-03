Mám problém s tím, že opatření jsou plošná, říká ředitel motolské nemocnice Miloslav Ludvík

„Z mého pohledu by se to možná obešlo i bez nouzového stavu, ale pokud bude, tak to asi ničemu moc neublíží,“ myslí si Ludvík o aktuální situaci. Opatření jsou podle něj příliš „utažená“, rozvolňoval by je. „Mám problém s tím, že jdeme celou dobu plošnou metodou. Já si pořád myslím, že by to šlo dělat cíleněji,“ míní s tím, že do Česka dorazí nové koktejly léků, které opravdu umí zastavit množení viru.

„Pokud by se povedlo zacílit tyto léky na ohrožené skupiny, tak by se třeba jen použitím těchto léků dala výrazně srazit úmrtnost,“ myslí si Ludvík. Virus se podle Ludvíka po lécích, které se podávají v hodinové infuzi v nemocnici, v těle už nemnoží. Lidé, kteří už covid prodělali, nebo už byli očkovaní, by podle něj nemuseli být tak „vylučováni“.

„Umím si představit využití PCR testů jednou týdne, s čímž by se daly otevřít i hotely,“ dodává s tím, že podobné testování by se dalo za určitých podmínek využít i k otevírání divadel či sportovních utkání. „Co si myslím, že by se mělo udělat okamžitě, je otevřít školy,“ dodává Ludvík.

Zdravotnictví by mělo mít schopnost se zmobilizovat do jednoho celku

Ředitel Motola se nechtěl vyjadřovat k tomu, zda bude novou motolskou hlavní hygieničkou Jarmila Rážová ani zda by přijal nabídku na pozici ministra zdravotnictví. Covidová situace na podzim by podle něj mohla být dobrá. „Pro Českou republiku bude klíčová jedna věc. My bychom si měli už do budoucna zachovat schopnost proočkovat třeba za dva, tři měsíce celou populaci,“ myslí si. Denně by to znamenalo očkování pro 100 tisíc lidí.

Ludvík mluvil také o kvalitě nemocniční péče v Česku. Motol má prý výhodu. „My máme tu výhodu, že když potřebujeme nová lůžka, i ventilovaná, tak si je prostě otevřeme. Ale pravdou je, že se ukázalo, že úroveň na některých okresních nemocnicích nebyla zrovna ideální. To se do budoucna musí řešit,“ myslí si Ludvík. Problém je prý i s kapacitami velmi odborných lékařů.

Zdravotnictví podle něj do budoucna bude muset být „řízenější“, měla by být možnost ho mobilizovat do jednoho celku. „Necovidová“ péče o pacienty podle něj utrpěla. „Loni to bylo zajímavé. Ten jarní lockdown byl extrémně přehnaný. Nám to v dubnu loňského roku spadlo až na 40 procent výkonu nemocnice, a přitom v té nemocnici nikdo nebyl, měli jsme jednotky desítek pacientů,“ vzpomíná ředitel. Očekává, že nemocnice bude plná pacientů, kteří nedostali potřebnou péči v letech 2020 a 2021.