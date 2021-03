Vojtěch navrhuje zásilky léků na předpis. Jde jen o možnost, ne povinnost, brání se kritice

Pozměňovací návrh, který by umožnil zásilkový výdej léků na předpis, předložil do Poslanecké sněmovny někdejší ministr zdravotnictví spolu s dalším poslancem za ANO Patrikem Nacherem.

Distanční výdej přes internet podle návrhu bude možné objednat pouze na webových stránkách lékárny, které jsou hlášeny Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv. Pacient pošle kód svého elektronického receptu, na jehož základě lékárník vydá lék.

„Je to dobrovolná služba, nikoliv povinná. Pacient si zvolí, jestli chce jít do lékárny, nebo využije tento způsob,“ doplnil Vojtěch v Událostech, komentářích a akcentoval, že „lékárna a lékárník budou nezastupitelné subjekty. Nebude to o tom, že si pacient bude dávat na internetu do košíku léky“ – modernizace nabídne jen odlišné vydání předepsaného medikamentu.

Lékárník by podle návrhu musel k zásilce přiložit odborné informace a poradenství. Po odeslání zásilky by musel kontaktovat telefonicky pacienta, probrat s ním užívání léku a odpovědět na otázky. Pokud by se lékárník pacientovi nedovolal, zanechá mu SMS zprávu.

Lék musí být dodán přímo pacientovi nebo osobě, kterou sám pacient určí, do vlastních rukou. Pokud by se jej takto doručit nepodařilo, musí se lék vrátit zpět do lékárny. „Náš návrh říká, že distanční výdej může dělat lékárna i ve formě, že lékárník dojede k pacientovi domů a lék mu předá,“ doplnil.

Kritika lékárnické veřejnosti

Proti legislativnímu návrhu se už minulý týden postavili zástupci České lékárnické komory, České farmaceutické společnosti, farmaceutických fakult Univerzity Karlovy a Masarykovy univerzity a několika lékárenských organizací.

Návrh podle nich nepřípustnou formou zásadně mění zákon o léčivech a jeho cílem je povolit prodej léků na předpis přes internet. Předkladatele viní z toho, že je nemotivuje zájem o pacienta, ale „pouze obchodní zájmy velkých e-shopových hráčů, kterým léky, coby další položka sortimentu a potenciální generátor dalšího zisku, zatím v on-line nabídce chybí.“

Přijetí normy by podle odborných signatářů protestního provolání odstranilo osobní kontakt zdravotníka s pacientem a oslabilo zabezpečený a prověřený řetězec výrobce-distributor-lékárna-pacient, který zaručuje bezpečnost, kvalitu a pravost léčiva.

„Je to otázka obrany před něčím novým a obava z toho, že to postihne některé lékárny. Není to něco anomálního,“ komentoval výhrady Vojtěch a upozornil, že Česko je v současnosti beztak lídrem v elektronicky vydávávaných receptech. Zpochybnil i přidanou hodnotu konzultace pacienta a lékárníka, která se podle něj neděje například ve chvílích, kdy lék vyzvedává pacientův blízký nebo asistent.

„Pokud léky dostane domů a následně je bude telefonicky konzultovat s lékárníkem, je to lepší služba, než když je za něj vyzvedává někdo jiný,“ podotkl a zopakoval: „Distanční výdej léků bude muset za všech okolností dělat lékárna a lékárník. Nemůže to dělat jakýkoliv e-shop.“

Zasílání předpisových léků Evropa zná

Zásilkový výdej léků na předpis podle předkladatelů funguje například v Německu, Velké Británii, Dánsku, Nizozemsku, Portugalsku nebo Švédsku. Pozměňovací návrh, který ho chce zavést i v Česku, by se mohl dostat do novely, která se týká léčebného konopí. Má zavést licence pro dodavatele s cílem, aby bylo konopí levnější a dostupnější. Lékaři je navíc budou moci předepisovat i elektronicky. Předloha je nyní před druhým čtením.

Obdobná Nacherova úprava byla ve hře už předloni v červnu, kdy sněmovna schvalovala novelu o hrazení léčebného konopí ze zdravotního pojištění. Tehdy pozměňovací návrh o zásilkovém prodeji léků na předpis zamítla. Nacher poukazoval na požadavky lidí se zdravotním postižením. V současnosti si lidé mohou nechat poslat jen volně prodejné léky.