Policie v týdnu po uzavření okresů otočila 10 500 aut. Někteří řidiči tvrdili, že o opatření nevěděli

Posádky aut, která se musela otočit, předepsané dokumenty neměly a podle policistů nepatřily do žádné z výjimek. „Jako nejčastější důvod uváděli cestu za nákupem nebo za rodinou, kdy nešlo o výjimku, která je uvedena v usnesení vlády, tedy cestu za účelem zajištění nezbytných potřeb příbuzných a blízkých,“ uvedla zlínská policejní mluvčí Lenka Javorková.

Policejní prezident Jan Švejdar již krátce po zahájení kontrol na hranicích okresů hovořil o tom, že vše probíhá bez vážných komplikací, což se do konce týdne nezměnilo.

„Řidiči jsou už připraveni dopředu, jsou to nejčastěji lidé, kteří jedou do práce a mají přichystané potvrzení od zaměstnavatele. V porovnání s minulým pondělím je to rozdíl. Ze začátku to bylo ještě zmatené, lidé často neměli potvrzení u sebe, dávali jsme jim ho až na místě a tady jej vypisovali. Tím, že už jsme tady jako hlídka často, řadu z nich poznáme a už na sebe jen mávneme,“ řekla policistka kontrolující auta projíždějící z Přerovska na Olomoucko poblíž Brodku u Přerova.

Podotkla, že nejtěžší je pro ni vysvětlit některým lidem, proč je za hranice okresů nepustí. „Někteří říkají, že tuto situaci nesledují, musíme jim ta opatření vysvětlit,“ doplnila policistka.