K dodržování opatření je třeba důvěra k vládě, méně chaosu i sankce, myslí si hosté Otázek Václava Moravce

Babišova vláda přijala v pátek celkem osmnáct krizových opatření, čítajících přes čtyřicet normostran textu. Ve sbírce zákonů byla publikována až těsně kolem půlnoci mezi pátkem a sobotou, přitom čtrnáct z nich začalo platit úderem sobotní půlnoci.

Test „to dá rozum“

„Nejen ti, kteří se podle toho mají chovat, ale ani ti, kteří to mají kontrolovat, nemají čas si to pořádně načíst, čili než se ta právní úprava usadí, tak stejně plyne doba, kdy je malinko chaos,“ obává se emeritní soudce Ústavního soudu Stanislav Balík. „Vydá-li se nějaké opatření, tak kdyby se čekalo několik dní, než bude publikováno, tak by to nemuselo vést k tomu, že by jeho účinky byly dobré,“ připouští nicméně.

Těmto zmatkům by podle něho pomohla zabránit strategie, kterou mohl úřednický aparát vypracovat s předstihem. „Kdyby na ministerstvech byli legislativci, kteří by měli nachystáno několik modelů, jak to má vypadat, a pak by se rozhodovalo mezi modely, tak by právní předpis byl seznatelný a už i veřejnost by s tím trošičku počítala s tím, že nastane-li situace uzavření okresů, tak to bude znamenat, že…,“ domnívá se.

Nicméně upozorňuje, že vydat opatření neznamená „jen“ sepsat jednotlivé body toho, co se omezí, nebo naopak povolí. Odůvodněnost opatření by měla podle něho projít „to dá rozum“ testem, což ne vždycky tak působí. „Vláda vždycky, když bude opatření hájit, tak by k tomu měla být analýza, proč to tak je, proč to tak trvá, co k tomu vedlo. A to by mělo obstát jako celek. Každá ta pasáž, každá uložená povinnost by měla mít racionální důvod,“ je přesvědčen.

Chyběly konstruktivní nápady i pandemický zákon

Ministryně spravedlnosti a zároveň předsedkyně legislativní rady vlády Marie Benešová se ohrazuje, že situace se mění ze dne na den, tedy i vláda je nucena reagovat na stále nové problémy. „Vir je naprosto nepředvídatelný, nemůžete si tvořit analýzy, co bude za tři neděle. Takže se vláda v pátek dohodla na nových opatřeních, která budou účinnější a jsou přiléhavá situaci, která nastala.“ Podle ní neměl kabinet příliš prostoru připravovat se dopředu. „Nikdo by si, myslím, nepočínal lépe. Zatím jsem neviděla žádné konstruktivní nápady,“ dodává.

Podle Balíka přehlednosti současné situaci také nijak nepomáhá, že pandemický zákon byl přijat teprve nedávno, navíc ve stavu legislativní nouze. Pomohl by totiž redukovat některé otázky kompetence a odůvodňování. „Pandemický zákon je v gesci ministra zdravotnictví,“ upozorňuje Benešová. „Pokud ho nepředloží, nemohu o tom rozhodovat,“ dodává z pozice předsedkyně legislativní rady vlády.