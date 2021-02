Víc peněz na vrozené vady a lepší protézy. Novela zákona možná změní úhrady zubařům

Podle novely by si například plně hradili rovnátka pacienti, kteří je chtějí z estetických důvodů. Naopak víc peněz by měly pojišťovny dát na komplikované případy včetně vrozených vad dětí. Aktuálně totiž přispívají všem stejně – na péči, nikoliv na materiál. Vrozené vady by měly nově dostat plnou úhradu.

Například dvanáctiletá Karla Broulíková nosí rovnátka kvůli rozštěpu. „První dostala ve třech letech, pak měla fixní rovnátka v první třídě a teď po operaci čelisti má opět fixní,“ popisuje její matka Hana Broulíková, která je předsedkyní sdružení Za novým úsměvem.

Děti s vadami musejí žádat pojišťovny o úhradu léčby

Léčba rovnátky dívku nijak neomezuje, čeká ji ale až do dospělosti. Léčbu má také plně hrazenou už teď, protože se léčí ve specializovaném centru. To ale na všech pracovištích neplatí a rodiny s dětmi s výrazným poškozením zubů či vadami musejí pojišťovny žádat o výjimky, což by se přesunem peněz mělo změnit.

„My chceme to málo, co Česká republika má, soustředit na ty nejpotřebnější,“ sděluje Roman Šmucler, který se v sobotu stal prezidentem České stomatologické komory na další čtyři roky a schválení novely je pro něj prioritou.

Změnu dřív kritizovala část sociálně demokratických a komunistických poslanců. Ministr Jan Blatný (za ANO) ale věří ve shodu, argumentuje tím, že příspěvky se ruší výhradně u estetické léčby. Naopak víc peněz by pojišťovny měly posílat na lepší zubní protézy.