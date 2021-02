Na seriál Plešouni pro onkologicky nemocné děti se vybralo přes 2,4 milionu. Zájem projevila i BBC

Animovaný seriál Plešouni má onkologicky nemocným dětem vysvětlit, co se v průběhu nemoci děje s jejich tělem. Třináct dílů zodpovídá otázky, které je trápí, a vysvětluje, co je při léčbě čeká. Seriálem provázejí kreslení kamarádi Tobík a Ema, kteří s nemocí sami statečně bojují. Tvůrci by rádi seriál dokončili v roce 2022.

Na mezinárodní Den dětské onkologie končí sbírka na jeho vznik. Od 6. prosince do pondělí 15. února se podařilo vybrat 2,43 milionu korun od 4651 dárců. „Srdce nám zaplešalo! Děkujeme za každý puštěný chlup, moc si vážíme podpory projektu. Dodává nám to energii a motivaci, že náš projekt má smysl a lidi souzní s naší myšlenkou. Přes 4 600 dárců je opravdu velké číslo,“ uvedla k vybrané částce výtvarnice a autorka projektu Eliška Podzimková.

Vybrané peníze stačí na kompletní výrobu první epizody seriálu a také na mobilní aplikaci, která dětským onkologickým pacientům pomůže dodržovat speciální režim.

Tvůrčí tým se nyní spojil s Evropskou pediatrickou onkologií SIOP, se kterou pracuje na detailech scénáře. Cílem propojení Plešounů a SIOP je také nalezení expertů k jednotlivým tématům chystané série a založení mezinárodní crowdfundingové sbírky.

Zájem z Belgie, Francie i BBC

Novinkou v jednání o distribuci Plešounů je zájem britské BBC. Nejdál jsou však vyjednávání v Belgii a Francii, kde by se seriál měl objevit na obrazovkách veřejnoprávních televizí. O vysílání v České republice vyjednávají autoři také.

Spolupráce se zahraničními partnery provází celou tvorbu seriálu. Nově zajišťuje animace studio, které má za sebou i snímky prezentované na filmovém festivalu v Cannes. „Spojili jsme síly s belgickým animátorským studiem Lunanime, které má ve svém portfoliu plno krásných zajímavých filmů,“ dodala Podzimková.