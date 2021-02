U dálnic se objeví každý měsíc deset nových nelegálních billboardů

Ředitelství silnic a dálnic dál bojuje s nelegálními billboardy. Každý měsíc jich odhalí přibližně deset. Děje se tak i po více než tříletém zákazu rozmisťování reklamních poutačů do okolí dálnic a silnic první třídy. Odstraňování komplikují neznámí vlastníci i dlouhý administrativní proces. Od září 2017 do začátku letošního února odstranilo ŘSD přes 3400 nelegálních reklamních zařízení. České televizi to potvrdil mluvčí ŘSD Jan Studecký.