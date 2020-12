Za boje na Ukrajině potrestal soud Čecha patnácti lety vězení

Na patnáct let poslal do vězení ústecký krajský soud pětačtyřicetiletého Čecha, který se podle rozsudku zapojil v řadách separatistů do konfliktu na Ukrajině, informoval mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej. Muž byl souzen jako uprchlý. Podle Ibeheje rozsudek nabyl právní moci v prosinci.