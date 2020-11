Pro pacienty s chronickou plicní nemocí představuje covid-19 velké riziko. S rouškou se však sotva udrží na nohou

S chronickou obstrukční plicní nemocí se v Česku léčí zhruba 300 tisíc pacientů. Podle předsedkyně České pneumologické a ftizeologické společnosti a přednostky Pneumologické kliniky 1. lékařské fakulty UK a Thomayerovy nemocnice Martiny Vašákové ale ve skutečnosti nemocí nejspíše trpí násobně více lidí. „Kuřáci většinou považují svůj kašel za normální, i zadýchávání se považují za zcela normální. To, co vidíme v ordinacích, je špička ledovce,“ poukázala. Zná případy, kdy chronická obstrukční plicní nemoc pacienty nijak nezatěžovala v běžném životě, ale projevila se, když se nakazili infekcí. „Doputovali třeba i do nemocnice,“ podotkla lékařka.

Riziková skupina, které dělají potíže roušky

Pacienti s pokročilejší fází nemoci se tak ocitli v nezáviděníhodné situaci. Na jedné straně jim hrozí v případě nákazy koronavirem velké problémy, na druhé jim potíže působí i prostředky, které mají před infekcí chránit – tedy roušky či jiná ochrana dýchacích cest.

„Pokud mají významnou dechovou limitaci, což jsou pacienti s pokročilým stádiem chronické obstrukční plicní nemoci, a vy jim přidáte ještě jeden méně prodyšný filtr jako bariéru mezi okolním vzduchem a průduškami, tak to pro ně jednoznačně znamená dechové zatížení. Potom se jim špatně i chodí po chodníku. To, co my zdraví běžně děláme, pro ně představuje velkou potíž,“ připustila předsedkyně pneumologické a ftizeologické společnosti.

Pacient s chronickou obstrukční plicní nemocí Vojtěch Votruba situaci vyřešil tak, že vůbec nechodí ven. Má ale štěstí na to, v jakém žije prostředí, i na to, že má na koho se obrátit například s nákupy. „Mám celoročně obývanou chatku v přírodě, takže té si užívám. Ale ven se nedostanu, jsem tady uzavřený,“ popsal s tím, že nákupy mu nosí soused.