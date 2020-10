Soud zrušil rozhodnutí pražských hygieniků, které zakazovalo osobní přítomnost vysokoškoláků na výuce

Pravomocným rozsudkem vyhověl soud podané správní žalobě. Podle soudu je rozhodnutí hygieniků nepřezkoumatelné, protože v něm chybí dostatečné zdůvodnění. Na rozhodnutí upozornil server Česká justice.

„Napadené nařízení je poměrně podrobně a konkrétně odůvodněno, pokud jde o popis zhoršující se epidemiologické situace v hlavním městě Praze. Obsahuje též uvedení sledovaných cílů. Zcela v něm však chybí jakékoliv zdůvodnění, proč je vydáván právě tento konkrétní zákaz osobní přítomnosti studentů na výuce při studiu na vysoké škole a jak jím bude dosaženo sledovaného cíle,“ konstatoval senát soudkyně Evy Pechové.

Podle šéfky pražské hygieny Zdeňky Jágrové ale rozsudek nebude mít žádné praktické důsledky, protože od 14. října jsou vysoké školy uzavřené podle rozhodnutí vlády. Zmínila ale, že hygiena využije opravné prostředky. V úvahu připadá podání kasační stížnosti k Nejvyššímu správnímu soudu.

Z anonymizovaného rozsudku vyplývá, že žalobu podal student. Namítal, že bylo dotčeno jeho právo na vzdělání, protože distanční výuka není schopna plně nahradit výuku prezenční.

Distanční výuku na pražských vysokých školách pražská hygiena zavedla od 21. září, a to kvůli zhoršující se epidemické situaci. Zákaz přítomnosti studentů se nevztahoval na zkoušení do deseti lidí, laboratorní práci do 15 lidí a praktickou výuku. Možné byly také individuální konzultace a návštěvy studoven a knihoven.