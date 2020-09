Podvodníci se vydávají za advokáty. Vymáhají neexistující pohledávky

Vyhnout se podvodným praktikám mohou lidé díky webu advokátní komory. Na něm je možné si daného advokát najít, ověřit si jeho praxi a spojit se s ním. Nebo v některých případech i zjistit, že právník je již po smrti.

„Útoky těch podvodníků šly tak daleko, že se v poslední době neváhají uchýlit k tak hyenistickým praktikám. Zneužívají skutečná jména advokátů a dokonce advokátů několik let zemřelých,“ říká mluvčí České advokátní komory Iva Chaloupková. Pokud je u advokáta napsáno „vyškrtnutý, znamená to, že takový člověk nesmí poskytovat právní služby,“ dodává. V praxi to znamená, že takový právník nesmí vymáhat dlužné částky.

Ne všichni ale při ověřování totožnosti volajícího byli takto důslední. Dosud se na Advokátní komoru s podobnou zkušeností obrátily desítky lidí. Některé případy už řeší policie. Komora zvažuje podání hromadné žaloby.