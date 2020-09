Novinář Šabata věří, že se vraždu Kuciaka nakonec podaří rozplést. „Katarze nepřišla," myslí si

Přesto se domnívá, že soud rozhodl podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Dle něj nejsou žádné indicie, ani u Kuciakových bývalých kolegů - investigativních novinářů, které by nasvědčovaly tomu, že by Kočner nějak soud nezákonně ovlivnil. „Prokurátor podal odvolání, takže ten příběh ještě nekončí,“ dodává.

„Nikdo nepochybuje, že vražda byla na objednávku a jediní, ke kterým bylo toto obvinění vzneseno byl Kočner a Zsuzsová. Logiku to nedává,“ myslí si šéfredaktor ČRo Plus.

Je to strašná zpráva pro rodiče a nejbližší

Šabata věří, že se kauzu podaří rozplést do zdárného konce, i když teď bude trvat pár týdnů, než se po odvolání prokuratury proces opět posune vpřed. Bývalý šéfredaktor slovenského deníku Pravda vzpomněl na rodiče, sourozence a blízké.

„Katarze nepřišla. Odsouzení Kočnera a Zsuzsové jim děti nevrátí a nezacelí tu ránu, ale bylo by to aspoň něco. Je to strašná zpráva a já to rozhorčení u těch nejbližších chápu,“ řekl. Zároveň ale vytkl novinářům, že nemají v reakcích na rozsudek odstup.