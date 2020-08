Je třeba rozlišit viry i přenašeče, radí epidemiolog Smejkal. Připravujeme se, ujišťuje hlavní hygienička

Epidemiologové v krajských hygienických stanicích by měli být připraveni na testování superpřenašečů, lidí, kteří pracují ve zdravotnictví, a těch, kteří by mohli případnou nákazu rozšířit v citlivých skupinách, například pracovníci sociálních služeb. „Pracujeme na tom, abychom dali dohromady schéma, podle kterého pojedeme. Během týdne bychom ho měli mít hotové,“ odhaduje Rážová.

Smejkal upozorňuje, že ve chvíli, kdy počet žádostí o testování začne výrazně narůstat, měl by být systém připraven ve třech oblastech. Mít testy, jako se děje i ve světě, které „jedním vyšťouchnutím nosu“ dovedou rozlišit čtyři základní viry: chřipku A či B, koronavirus a respirační syncytiální virus. A (zadruhé) dokázat testovaným výsledky co nejrychleji sdělit.

„Neříkám, že je to chyba, ale z dlouhodobého horizontu by bylo lepší je nechat, abychom uměle nenavodili pocit, že jsme to dobře zvládli. I když popravdě řečeno první vlnu jsme zvládli velmi dobře, možná nejlépe z celé Evropy, a to nás namlsalo,“ obává se hlavní hygienička.

Smejkal: Slábnutí viru? Možná jen zbožné přání, podzim ukáže

Smejkal i Rážová se shodují, že důležité je nepolevit v ostražitosti. Především proto, že nový koronavirus je pořád velkou neznámou. Podle Smejkala bychom se neměli nechat ukolébat tím, že oproti jarní vlně je počet vážných případů v Česku velmi malý, přestože počty nakažených přibývají denně po stovkách.

Za důvod považuje především to, že se lidé více chrání a také více testují. Možnost, že koronavirus zeslábnul, nechává s otazníkem. „Možná je to jen zbožné přání,“ nelze podle něho takový vývoj stoprocentně potvrdit. Pravdu ukážou „tvrdá data“ z podzimu. „Virus bych nepodceňovala,“ souhlasí Rážová. „Musíme se hlavně podle pravidel chovat všichni a zabránit, aby se nedostal k rizikovým skupinám,“ nabádá. Největší nápor očekává v listopadu.

I v případě, že by podzimní situace byla kopií jarního scénáře, nebude podle Rážové úplně stejná. Systém je totiž na zvládnutí covidu-19 mnohem lépe připraven.