Test na rakovinu dělohy v 35 a 45 letech zdarma. Návrh podporuje ministerstvo i pojišťovny

Cytologii jako součást preventivní prohlídky u gynekologa absolvovalo v letech 2016 až 2017 až osmdesát procent žen. Světová zdravotnická organizace to doporučuje alespoň u 70 procent populace. „V posledních deseti letech došlo k poklesu výskytu onemocnění o 25 procent a poklesu úmrtnosti na tento zhoubný nádor o 14 procent,“ doplnil ministr Vojtěch.

Očkování v mládí jako obrana

Očkování proti HPV je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění od roku 2012 dívkám od 13 do 14 let, od roku 2018 také stejně starým chlapcům. Muži totiž virus mohou v sobě přenášet a nakazit jím svou sexuální partnerku. Hrozí jim i HPV způsobovaná méně častá rakovina penisu. Vědci nyní zkoumají i její souvislost s rakovinou konečníku. HPV virus je původcem také nádorů mandlí nebo kořenu jazyka.

„Podáním vakcíny ještě před zahájením sexuálního života se u dívek i chlapců výrazně sníží riziko rozvoje HPV asociovaných onemocnění,“ uvedl předseda České gynekologické a porodnické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Vladimír Dvořák. Zabránit je tak podle něj možné až devadesáti procentům případů rakoviny děložního hrdla.

Nový test pro pětatřicetileté a pětačtyřicetileté ženy je založen na vyhledávání DNA viru.„Připravujeme proto doporučení k jeho provádění. Pomohlo by to zlepšit výsledky ve vyhledávání žen s vyšším rizikem rozvoje rakoviny děložního čípku,“ doplnil Dvořák. Návrh na jeho hrazení ze zdravotního pojištění by měl platit od příštího roku.

Očkování ve 13 letech loni absolvovalo asi 60 procent dívek a třetina chlapců. Nových případů je zhruba 2500 za rok, asi 400 žen zemře.