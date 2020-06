Sportovní akce jsou nejrizikovější, tvrdí epidemiolog

Šíření koronaviru v Česku opět zrychlilo, tuzemské úřady ve středu zjistily 127 nově nakažených novým typem koronaviru, což je nejvyšší denní nárůst za poslední dva měsíce. Čeští hygienici v minulém týdnu rovněž dvakrát zaznamenali více než 100 potvrzených případů.

Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) ale vláda nechystá žádné restrikce, které by mohly přibrzdit ekonomiku. Nemoc covid-19 se v Česku šíří v několika ohniscích, situací se zabývají epidemiologové. Nejpostiženějším okresem je Karviná, mezi zdejšími nakaženými jsou přitom nejčastěji horníci z firmy OKD a jejich příbuzní.

Dvaadvacet dalších případů bylo během týdne zaznamenáno také na Liberecku, kde se v tamní továrně objevilo nové ohnisko. Podle Smékala se nákaza v Česku zatím zdá pod kontrolou, zároveň je prý dobré přibývající čísla nakažených vnímat v širším kontextu.

„Má smysl sledovat více čísel a nejenom to jedno, jako je přibývající počet nakažených. Například poměr počtu testovaných s nakaženými nebo kde se to ohnisko nachází. Pokud to jsou doly, továrny nebo jiné uzavřené prostory, je pochopitelné, že se tam virus rychleji šíří. Když se podíváme na místa, kde jsou ta ohniska, tak je to stále ohniskový výskyt a zdá se to pod kontrolou,“ popisuje Smékal.