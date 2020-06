Místo trvalých dešťů přicházejí nyní bouřky. I ony ale mohou rozvodnit řeky

Od jihozápadu začne v Česku během čtvrtka pršet, mohly by přijít i bouřky. Bouřky, které by mohly být i silné, očekávají meteorologové hlavně v pátek. Mohly by je provázet přívalové deště, při kterých může napršet kolem 30 milimetrů, na některých místech i více než 50 milimetrů. Některé řeky na severu a východě republiky by se proto mohly opět rozvodnit.