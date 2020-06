V Horoměřicích začalo oceňování bytů. „Nevíme, jestli na ně budeme mít,“ říkají lidé, kteří mají zaplatit už potřetí

Pro většinu klientů se stala investice do H-Systemu životní tragédií. Mezi ty, kteří přišli o svůj původní vklad a byt si museli sami dostavět, patří i Milena Drdácká. „Nastěhovali jsme se do holobytu, byly tady jedny dveře. Další ne, ani omítka,“ popisuje.

Její rodinu už navštívili znalci, kteří mají odhadnout cenu nemovitosti. „Nevíme, jestli na to budeme mít. Všichni by si to tady rádi koupili, jsou to naše domovy,“ říká Drdácká, i když za svůj byt bude muset platit už potřetí.

Odhadci už prošli asi polovinu bytů, dalších zhruba třicet rodin je teprve čeká. Ocenit přijdou i byt manželů Buchtelových. „Je to trošku absurdní, měli by ohodnotit, co bylo v době vyhlášení konkurzu, tedy tu základovou desku. Všechno ostatní je zaplaceno námi,“ tvrdí Marie Buchtelová, která je se svým mužem už v důchodu.

H-System je připravil o 650 tisíc, další dva miliony sami investovali do dostavby. Teď si ale nejsou jistí, zda bude v jejich silách cenu určenou odhadcem zaplatit. „Nedovedu si představit, že bychom se měli vystěhovat. Je to tady bezbariérové, zahrádka je naše záchrana,“ dodává.