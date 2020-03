Ponožková výzva pomůže lidem s Downovým syndromem. Zapojit se může každý

Downův syndrom lidi do velké míry omezuje. Je totiž spojen s mentálním postižením, a proto část klientů chodí do speciálních základních škol, ačkoliv někteří navštěvují i běžné základní školy. Z těchto škol se poté snaží zapojit do pracovního procesu. Někteří i úspěšně vystudují střední školu nebo učňovské obory.

„Celá akce je především o zvýšení povědomí o lidech s Downovým syndromem, o tom, že ve společnosti mají své místo a že mohou být jejími platnými členy. Chceme upozornit na to, že tito lidé nemusí být jen přítěží společnosti, ale mohou být i pomocí,“ vysvětluje hlavní myšlenku akce jednatelka společnosti Down Syndrom CZ Lenka Kratochvílová.

Na 21. 3. připadá tradičně světový den Downova syndromu, i tentokrát se lidé mohou zapojit aktivně, a to obléknutím dvou odlišných ponožek. Ty mají symbolizovat 21. chromozom, který mají lidé s Downovým syndromem navíc. Pod hashtagem #PonozkovaVyzva lidé na Facebooku a Instagramu zveřejňují každý rok tisícovky fotek lidí s rozdílnými ponožkami.

Výchova dětí s tímto postižením je velice náročná, proto existují různé organizace, které se snaží rodinám pomáhat. „Vznikli jsme jako malá skupina rodičů a dnes působíme po celé republice. Spolupracujeme s více než třemi stovkami rodinami, kterým pomáhá na dvě stě odborníků. Každý rok pořádáme pět týdnů letních a dva týdny zimních pobytů pro celé rodiny, kde si účastníci předávají zkušenosti,“ říká místopředsedkyně společnosti Down Syndrom CZ Monika Melzerová.

„Během roku pořádáme docházkové aktivity pro Prahu a okolí. Každý týden se setkávají rodiny dětí s Downovým syndromem. Máme také speciální skupinu pro mladistvé 15+, pro které pořádáme různé akce, a založili jsme vlastní sportovní tým,“ pokračuje Melzerová.

V dospělosti se některým daří plnohodnotně se zapojit do běžného života, včetně samostatného bydlení nebo trvalé práce. „Naše organizace se jmenuje Rytmus, od klienta k občanovi. Jde nám o to, aby se z lidí s nějakým postižením stali platní členové společnosti. Působíme ve dvou oblastech. Snažíme se lidem s postižením pomoct najít bydlení a snažíme se je zapojit i do pracovního procesu,“ přibližuje finanční manažer společnosti Rytmus Vojtěch Zima.

„Používáme metodu podporované zaměstnávání, díky které se snažíme najít práci přímo pro jednotlivce tak, aby mu práce co nejvíce vyhovovala. V projektu samostatného bydlení pomáhají naši asistenti lidem s postižením řešit různé situace a tím je vést k co největší samostatnosti,“ doplňuje Zima.

Do ponožkové výzvy se loni zapojily desítky tisíc lidí po celé republice. Pod hashtagem #PonozkovaVyzva se objevilo na pět tisíc fotografií, zapojili se jednotlivci, školy, firmy, a dokonce i někteří poslanci. V Česku se s touto poruchou podle společnosti Down Syndrom CZ narodí v průměru padesát dětí ročně, celosvětově to je 100 tisíc.