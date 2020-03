Praha navrhne poslancům regulaci krátkodobých pronájmů. Chce povinné sdělování informací

Díky změnám v zákoně by obce mohly stanovit například maximální počet přenocování za rok na jednu ubytovací jednotku nebo maximální počet ubytovaných osob. Díky těmto informacím by obce mohly vymáhat placení poplatků z pobytu či držení živnostenského oprávnění poskytovatelů pobytových služeb.

Údaje, které bude obecní živnostenský úřad oprávněn požadovat po on-line platformách, se budou týkat identifikace poskytovatele služeb a rozsahu poskytovaných služeb. Praha a další česká turisticky atraktivní města by je mohla použít k regulaci dopadů tohoto typu podnikání na život rezidentů.

Tramvaj u Hlavního nádraží

Pražští radní v pondělí také schválili trasu kolejí, které povedou od Národního muzea ke Státní opeře, přes magistrálu a dále k Hlavnímu nádraží a do Bolzanovy. Nyní musí magistrát dokončit návrh změny územního plánu, která výstavbu trati umožní.

Změna by mohla být schválena do roka. Na dotaz ČTK to řekl náměstek primátora Petr Hlaváček (TOP 09). Město bude zároveň s Prahou 1 a dopravním podnikem (DPP) hledat projektanta trati.