Někteří žadatelé se zatím kvůli chybám vyšší rodičovské nedočkali

Vendula Doudová se chtěla vyhnout náporu a vyřídila si navýšení příspěvku už na konci prosince loňského roku. O příslušnou částku navýšená dávka jí měla přijít poprvé v únoru. Místo toho ale zavolala úřednice s omluvou, že udělala chybu a peníze žadatelka dostane až v březnu.

„My jsme počítali s tím, že od února začneme chodit se synem na plavání. Peníze, které by tam byly možné navíc, by se hodily i na to plavání,“ podotýká Vendula Doudová.

Také v dalším případě šla maminka Lucie Klauzová na úřad už loni v prosinci. Na začátku roku jí končila mateřská dovolená. „Na začátku ledna mi paní, která mi to vyřizovala na úřadě, volala, že to mám špatně vypočítané,“ konstatovala.