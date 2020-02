Valachová: Foldyna by se měl přestat chovat nefér, své výroky o volbě ombudsmana nepotvrdil

„Je to voják v první linii,“ říká o funkci veřejného ochránce práv poslankyně a bývalá ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD). Zvolení Stanislava Křečka na tuto pozici respektuje, i když podle ní by byl lepším kandidátem Vít Schorm. Neprokázané výroky jejího spolustraníka, poslance Jaroslava Foldyny do volby podle Valachové nepatřily. „Měl by se přestat chovat nefér,“ řekla v Interview ČT24. V pořadu mluvila i o vzniku Národní sportovní agentury a změnách DPH u piva.