Škol v přírodě se zřejmě budou moci účastnit i děti bez dokladu o očkování

Části opozice se nepovedlo prosadit, aby očkování nebylo podmínkou pro přijetí do dětských skupin a soukromých mateřských škol. Dolní komora naopak přijala návrh poslance TOP 09 Vlastimila Válka, aby u dětí nebylo vyžadováno očkování proti hepatitidě typu B, která se přenáší krví nebo pohlavním stykem.

Novela se zabývá také vzděláním hlavního hygienika

Poslanci do novely vložili na návrh šéfky sněmovního zdravotnického výboru Věry Adámkové (ANO) také ustanovení, podle něhož hlavní hygienik bude muset mít lékařské vzdělání.

Znamenalo by to, že hlavní hygienička Eva Gottvaldová bude muset do roka opustit svou funkci. Vystudovala totiž na brněnské Masarykově univerzitě obor výživa člověka.

Sama Gottvaldová nevidí důvod k rezignaci kvůli snaze o úpravu podmínek vzdělání hlavního hygienika. Postup bude na vedení státní služby, míní. Požadavek lékařského vzdělání podle ní může být hodnocen jako přežitek v době nedostatku lékařů a změny vzdělávacího systému.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) uvedl, že by Gottvaldová zatím měla hlavní hygieničkou zůstat. K požadavku, aby k její funkci bylo třeba lékařské vzdělání, se staví neutrálně.