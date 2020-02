Pylová sezona začala zhruba o dva týdny dříve, alergologie hlásí první pacienty

„Pacienti už mají sezonní potíže na břízovité dřeviny. V posledním týdnu, dvou, se nám ozvalo mezi deseti až dvaceti pacienty. Začalo to ale už v polovině ledna. Vzhledem k teplejší zimě je to určitě dříve než obvykle, přibližně o dva týdny,“ řekla alergoložka Fakultní nemocnice Ostrava Jana Klosová. Ujistila zároveň, že léků je dostatek.

Podle Pylové informační služby České iniciativy pro astma začala letos pylová sezona na přelomu ledna a února, kdy měřicí stanice zaznamenaly na svých filtrech zrna lísky. „Začátek závisí na aktuálním počasí, teplu, dešti. Pokud se objeví nějaká perioda studeného počasí, může být sezona i několikrát přerušená, ale to množství zaznamenaného pylu svědčí o tom, že ta sezona skutečně začala,“ potvrdil odborný garant PIS Ondřej Rybníček.

Začátkem února se podle něj objevil pyl olše, teď se čeká pyl vrby jívy. „Alergenicita ovzduší se ale objevuje i dříve, než my zaznamenáme první pylová zrna, což způsobují různé mikročástice těchto alergenů,“ upozornil Rybníček.

První pacienty hlásí i alergologie IKEMu

První pacienty s alergickými potížemi potvrzuje také Ambulance klinické imunologie a alergologie v IKEMu. „Zatím to ale není v nějakém výraznějším množství, jsou to jednotky případů,“ řekla vedoucí ambulance Jana Vydláková. Alergologická a imunologická ordinace Blanky Haindlové eviduje zatím také jednotlivce. „Nejsou to zatím davy, ale takových pět lidí to bylo, přispívá k tomu teplé počasí,“ upozornila lékařka.

Ze statistiky PIS vyplývá, že například břízy kvetou rok od roku dříve. „My to sledujeme od roku 1992. To úplně první, co vzkvétá, lísky, olše, tak se občas nepodaří zachytit, letos se to podařilo. Udělali jsme dlouhodobý průřez například u břízy, která začínala kvést na začátku dubna, tam se ten začátek sezony posunul v průměru o sedm až deset dní,“ dodává odborný garant Rybníček.

Pylová alergie je podle PIS reakce imunitního systému na pyl. Označuje se také jako sezonní alergická rýma. Vyvolává vodnatou rýmu, svědění a kýchání, zduření sliznice, ucpaný nos, zarudlé nebo slzící oči a dýchací potíže.