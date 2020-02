Praha si přístřešky pro MHD pořídí sama, rozhodli radní

Získání mobiliáře dostane na starost některá z městských firem, o detailech bude vedení města ještě rozhodovat. O pořízení zastávek budou zřejmě hlasovat i zastupitelé.

JCDecaux nyní mobiliář provozuje na základě smlouvy z roku 1994, městu platí poplatek a může na zastávkách umísťovat reklamu. O neprodloužení smlouvy rozhodlo minulé vedení magistrátu pod vedením primátorky Adriany Krnáčové, která ji označila za nevýhodnou pro město. Tehdejší rada zároveň schválila vypsání nového tendru v podobě koncesního řízení.

Praha nechce být závislá na soukromém dodavateli

Toto rozhodnutí v pondělí radní revokovali a rozhodli o tom, že město za zhruba 400 milionů korun mobiliář pořídí samo. V plánu je, že po pořízení zastávek a jejich instalaci Praha vyhlásí soutěž o firmu, která na nich bude za poplatek prodávat reklamu a případně zajistí i jejich údržbu.

Zatímco koncese by byla zřejmě na 15 let, tyto soutěže by se mohly opakovat například každých pět let. Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) dříve řekl, že město se musí vyhnout závislosti na soukromém dodavateli, zároveň tento model podle něj umožní lépe reagovat na situaci na reklamním trhu.