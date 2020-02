„Lidé odcházejí, myšlenky ne.“ Expedici, při které zahynulo 15 českých horolezců, připomene dokument

Vzpomínku na tragickou expedici se Holeček rozhodl spojit s dokumentem o kráse tamních hor. „Nabídlo se to. Projezdil jsem kopce od asijských velehor po Antarktidu, Peru samo o sobě má překrásné hory, které vyrůstají z polopouští nebo planin. Řekl jsem si, že by bylo fajn to propojit, když už jedeme na kluky zavzpomínat,“ vysvětlil.

Holeček: Nebýt pomníčku, místa nenajdeme

Podle Holečka jsou i půlstoletí po přírodní zkáze vidět stopy, které za sebou lavina zanechala. I když příroda za těch padesát let podle jeho slov dokázala zacelit rány. „Nebýt tam pomníček, tak už ta místa nejsme schopni najít,“ dodal.

„Některé věci, jako třeba lidské schránky, odcházejí, chřadnou, ale myšlenky ne. A my jsme navázali na jejich myšlenky, jejich oči, a to, co tenkrát chtěli vylézt. Udělali jsme nádherný prvovýstup na Huandoy a vede tam teď česká cesta, přímá linie, která se jmenuje Pro kluky 1970,“ dodal. Film zachytil i pamětníky tehdejší události, především však v Česku.

Vybavení do hor se podle Holečka za padesát let zcela změnilo. „Je to obrovský rozdíl. Je to dané rychlostí přesunu. Jestli oni tenkrát odjížděli s několika tunami materiálu, tak my odjížděli s malým batůžkem. Je to dáno také tím, že zázemí v Andách existuje, prostupnost do hor je úplně jiná,“ porovnal.

V Čechách vzpomínají na výpravu každý rok při lyžařském závodu Jizerská padesátka, který od roku 1971 nese přídomek Memoriál Expedice Peru '70. V neděli bude těmto horolezcům také v Bedřichově odhalen památník.

Dokument, připomínající padesát let od tragické expedice, ještě není celý dostříhán. Letos se v pár záběrech představí na zmíněném závodě, na konci května a na začátku června bude k vidění na různých místech Česka.