Hamáček obědval se Zemanem. Mluvili o situaci v Iráku i o novele volebního zákona

„Prezidenta jsem také informoval o tom, co vládu čeká. Prezident vyjádřil velmi jasný názor na aktuální znění návrhu volebního zákona, který byl připraven po konzultacích s politickými stranami. Já ho ujistil, že je to výsledek jednání u kulatého stolu. Jsem připraven na diskuse ve sněmovně, protože zákon určitě dozná změn a debata nebude krátká. Slíbil jsem, že o tom budu prezidenta informovat,“ dodal Hamáček.

Součástí novely je například zavedení jednodenních voleb. Zeman to v listopadu kritizoval s tím, že by to podle něj snížilo volební účast. Pokud by zákon v této podobě prošel, prezident by ho vetoval. Nyní se hlasuje v pátek i v sobotu.

Hamáček v pondělí uvedl, že se na pravidelná setkání se Zemanem těší. „Jsem rád, že ho zajímá i názor druhé koaliční strany, notabene ČSSD, kterou sám vedl,“ napsal Hamáček na Twitteru. Ve čtvrtek označil setkání za „přátelské a příjemné“. Podle svých slov s prezidentem probrali i to, jak se ČSSD připravuje na krajské volby, které by se měly konat letos v říjnu.

Nová tradice zahájena! Pan prezident na Hradě přivítal u příležitosti pracovního oběda 1. místopředsedu vlády a ministra vnitra Jana Hamáčka. Setkání se budou konat jednou měsíčně. pic.twitter.com/aKoM4im0y2 — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) January 9, 2020

Podle Hradu schůzkou oba politici zahájili tradici společných obědů, které by se měly konat jednou měsíčně. Podobně se Zeman setkává i s premiérem Andrejem Babišem (ANO), při večeřích v lánském zámku každý měsíc řeší aktuální politické otázky.

Zeman také plánuje příští úterý novoroční oběd s předsedy Senátu Jaroslavem Kuberou (ODS) a Poslanecké sněmovny Radkem Vondráčkem (ANO).

Bývalý předseda ČSSD Zeman měl s řadou svých nástupců v čele strany spory. Při loňském znovuzvolení Hamáčka předsedou strany sociálním demokratům přislíbil, že je bude volit ve volbách do Evropského parlamentu. Později však se stranou vedl vleklý spor, když odmítal jmenovat ministrem kultury Michala Šmardu. Hamáček tehdy uvedl, že se Zeman pohybuje „jasně mimo ústavu“.