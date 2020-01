Nový zákon ochromí stavební řízení, zní od opozice i z vnitra. Dostálová na nezávislých úřadech trvá

Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje nový stavební zákon, ke kterému však znějí čím dál hlasitější výhrady. Nepřicházejí jen „zvenku“ – od opozičních politiků nebo z obcí – ale i z vládní koalice. Ministerstvo kultury se obává, že zákon zásadním způsobem naruší památkovou ochranu, protože stanoviska památkářů by již nemusela být závazná, ministerstvo vnitra zase návrh zákona analyzovalo a zjednodušeně řečeno varovalo, že by legislativa mohla po svém zavedení ochromit povolování staveb.

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová sice v pondělí požádala vládu, aby projednání zákona odložila o dva měsíce na březen, a s žádostí uspěla, přesto trvá na tom, že základní principy nového stavebního zákona jsou správné a potřebné.

„Bude eliminace kulatých razítek, proti kterým je možnost odvolání, přezkumu a tak dále, což strašně natahuje lhůty. Stavebník dnes musí vyřídit 40 až 50, u Pražského okruhu až 200 povolení. Dokážete si to představit násobené lhůtou,“ upozornila.

Kupka: Než rozhýbete nový úřad, spotřebujete spoustu energie i peněz

Zrychlit a zjednodušit celý proces má mimo jiné reforma stavebních úřadů. Místo toho, aby fungovaly na radnicích v rámci přeneseného výkonu státní správy, vznikne nejvyšší stavební úřad, jemu podřízené krajské stavební úřady a jednotlivá územní pracoviště, která však již nebudou napojena na radnice.

Svaz měst a obcí opakovaně varoval, že ministerstvo brzy zjistí, že na nových úřadech nemá dost úředníků. „Zákon může narazit na detaily praktického provedení: Jakým způsobem převést úředníky? Něco je nastíněno, ale úředníků bude potřeba výrazně víc a my z území víme, že úředníci nejsou,“ řekla výkonná ředitelka svazu Radka Vladyková.

Ministryně Dostálová je však přesvědčena, že z personálního hlediska bude po vzniku nové soustavy stavebních úřadů naopak lépe než dnes. Úředníci z různých míst budou podle ní schopni se zastupovat.

„Pokud budu povolovat v nové, jednotné soustavě složitější stavby, tak do toho mohou nahlížet úředníci z celé České republiky, ne jenom ti, co jsou omezeni v rámci jednoho stavebního úřadu. To je princip toho, aby se udělala jednotná hierarchie. Všichni zůstanou sedět, kde jsou, jenom budou placeni státem, nikoli obcí. A všichni budou vidět do všeho,“ plánuje Dostálová.