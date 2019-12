Hospodaření katolické církve se loni zhoršilo, sucho ji připravilo o 761 milionů korun

Hlavní činnost katolické církve, tedy duchovní, loni skončila podobně jako rok předtím ve ztrátě 485 milionů korun. Vedlejší, tedy hospodářská činnost, vykázala zisk 460 milionů korun.

Veškerý zisk církev vložila do společensky prospěšných projektů, především do oprav kulturního dědictví. Celkové výdaje na společensky prospěšné aktivity včetně oprav památek překročily 1,5 miliardy korun. Podle zástupců církve je to proti roku 2017 dvojnásobná částka. Finanční investice loni činily 519 milionů, také dvakrát více než předloni.

Náklady na boj s kůrovcem se ztrojnásobily

Menší zisky loni byly především z lesů, které jsou hlavně na Moravě podstatnou částí příjmů. Investice do boje s kůrovcem přesáhly 60 milionů korun, což je trojnásobek částky z roku 2017. V některých oblastech vystoupal podíl nahodilé těžby až k 90 procentům.

V roce 2017 celkové výdaje katolické církve překročily šest miliard korun a výnosy ze všech činností činily 4,5 miliardy. Na své hlavní poslání, tedy duchovní činnost, katolická církev v roce 2017 použila 2,9 miliardy korun.