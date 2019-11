Polární výzkum českých vědců je v ohrožení. Ministerstvo zastavilo financování

S tím polárníci nesouhlasí. Podle nich byli typem otázek a kritérií zaskočeni i samotní hodnotitelé. „Ministerstvo školství vytvořilo podmínky pro hodnocení velkých českých infrastruktur především v České republice a nepřihlíželo k tomu, že máme infrastrukturu na osmdesátém stupni severní šířky,“ tvrdí ředitel Centra polární ekologie Josef Elster.

Podle ministerstva musí projekt hledat jiné zdroje peněz. „Je na hostitelské instituci, aby hledala jiné zdroje financování pro tento typ výzkumných aktivit,“ prohlásil náměstek ministra školství.

Konec nepřichází v úvahu, říká rektor

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích hodlá vědcům pomoci. „Rozhodně nepřichází v úvahu, abychom celou věc nějak zavřeli. To je věc zásadní důležitosti pro univerzitu a konec konců i pro český arktický výzkum,“ uvedl k tomu rektor Tomáš Machula.

Bez peněz nechce výzkumníky nechat ani ministerstvo zahraničí. „Příští rok by to mělo být řešeno prostřednictvím univerzit, které zřizují tyto stanice. Nicméně víme, že tam je nutný nějaký dlouhodobý závazek i z naší strany,“ říká ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček (ČSSD).

Aby výzkumné centrum mohlo fungovat dlouhodobě, chce ministr zahraničí Česko zapojit do mezivládní organizace Arktická rada. Stát by se tak zavázal, že infrastrukturu bude podporovat i do budoucna. Navíc by Češi mohli spolurozhodovat o vědeckém nebo hospodářském využití Arktidy.