Výborný zvažuje, že ve funkci šéfa lidovců skončí. Vedou jej k tomu rodinné důvody

„Věc bude diskutována na jednání předsednictva a jednání výboru. Pro mě je to lidsky složitá věc, možných variant je více. Zítra po jednání celostátního výboru bude tisková konference a tam se média dozví, co bude následovat a jaké bude řešení,“ řekl v pondělí Výborný. „Tu věc samozřejmě zvažuju z logických důvodů velmi intenzivně,“ dodal.

Jeho otcem je někdejší výrazný lidovecký politik, ministr obrany z let 1996 až 1998 a někdejší soudce Ústavního soudu (2003 až 2013) Miloslav Výborný, který v současnosti působí jako soudce Nejvyššího správního soudu. Výborný senior, který u NSS skončí letos v prosinci, byl v minulosti také místopředsedou KDU-ČSL (2001 až 2003).

Necelé dva měsíce po zvolení Výborného do čela strany se konaly volby do Evropského parlamentu, lidovci v nich dostali 7,24 procenta, což bylo zhruba o čtvrtinu méně než v roce 2014. Získali dva europoslance, o jednoho méně než před pěti lety.

Strana pod vedením Výborného nedávno ve Sněmovně předložila návrh změny volebního zákona, která by měla srovnat váhu všech odevzdaných hlasů. Výborný řekl, že KDU-ČSL usiluje také o úplné zrušení systému, podle kterého se zvyšuje o pět procentních bodů kvorum pro strany kandidující v koalici za každou, která se do společné kandidátky zapojí.

Několik možností

Mluví se o možnosti přesunutí části kompetencí mezi jiné členy předsednictva nebo o svolání mimořádného sjezdu. V úvahu připadá oznámení odstoupení Výborného k určitému datu.

První místopředsedkyní KDU-ČSL je senátorka Šárka Jelínková, která má v předsednictvu na starosti sociální otázky, rodinnou politiku a zdravotnictví. Lidovce zastupuje například při jednáních důchodové komise. Vzhledem k blížícím se krajským a senátním volbám čeká lidovce vyjednávání mimo jiné o spolupráci s dalšími opozičními stranami. Příprava voleb je jednou z časově náročných záležitostí.

Ve sněmovně je Výborný členem ústavně-právního a mandátového a imunitního výboru, předsedá také podvýboru pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení. Je členem dalších několika podvýborů i Stálé komise pro Ústavu České republiky.

V případě, že by se vzdal funkce předsedy, ztratili by lidovci ve Sněmovně jednoho z řečníků s přednostním právem, které mají předsedové stran a poslaneckých klubů. Pokud by tedy v případě Výborného odstoupení nestanul v čele strany jiný její poslanec, bude mít za KDU-ČSL přednostní právo pouze šéf klubu Jan Bartošek.