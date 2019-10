Právo: Povinné občanky už od školního věku. Ministr Hamáček chystá změnu

Podle vyjádření náměstka Petra Mlsny pro deník nepůjde o výraznou změnu, protože už v současnosti mohou rodiče nechat doklad svým dětem vystavit hned po narození. Občanský průkaz již vlastní 353 tisíc dětí pod patnáct let, tvrdí Mlsna.

„Novinkou bude, že to v případě schválení zákona budou muset udělat povinně,“ uvedl pro Právo náměstek. Občanský průkaz by podle něj děti u sebe mít nemusely, což už dvacet let není povinností ani pro dospělé. Prokázat totožnost lze jiným dokladem, nebo si ji policisté ověří v registrech.

Věk nástupu do školy i určení otcovství

Podle Mlsny může být osobní doklad dobrý i v případě, že cestují děti s rodiči, s nimiž nemají shodné příjmení. Hranici šesti let zvolilo vnitro třeba z toho důvodu, že dítě v tomto věku zahajuje školní docházku.

Už méně je známo, že je to i hranice pro možnost popření otcovství, podotýká deník. „Domníváme se, že v tomto věku by už dítě mělo mít jasno, kdo jsou jeho rodiče, a ne aby se to zjišťovalo třeba v osmnácti,“ dodává Mlsna. Průkaz má také školákům umožnit čerpání výhod v MHD.