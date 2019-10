V Kraslicích vzplála výrobní linka v textilce. Požár se šířil klimatizací na střechu, 68 lidí evakuovali

„Objekt je zakouřený. Evakuováno bylo 68 zaměstnanců. Na místě zasahují jednotky ze druhého stupně požárního poplachu,“ uvedl mluvčí hasičů Kasal. Starosta Kraslic Roman Kotilínek (HNHRM) uvedl, že hasiči se zabývají už jen zakouřenou střechou.

Co bylo příčinou požáru, zatím není jasné. „Určit by ji měl vyšetřovatel, který by se na místo měl teprve dostavit. Velitel zásahu zatím sdělil, že došlo k požáru jednoho z výrobních strojů uvnitř výrobní haly textilní firmy. Ten se dál rozšířil vzduchotechnikou také na střechu,“ uvedla v úterý po 14. hodině z místa reportérka ČT Kamila Medová.

Podle hasičů byl ale zásah obtížný hlavně kvůli špatné dostupnosti. „Techniku totiž museli na střechu vynášet ručně, po žebřících,“ uvedla zpravodajka ČT.

Podle mluvčího hasičů zatím není jasné, jestli je střecha jen zakouřená, nebo zda jsou v ní ještě nějaká ohniska. „Teď se hasiči snaží ještě rozebrat střešní konstrukci a teplotu uvnitř areálu kontrolují pomocí termokamery. Podle jejich odhadů by s tímto mohli být hotovi do dvou hodin, teprve potom bude možné vyčíslit i škody,“ dodala Medová.

Sametex Kraslice je výrobcem oděvních i potahových sametů a technických textilií. Podle jeho webových stránek jej v roce 2013 koupila italská skupina Marzotto.