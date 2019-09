Ministr Plaga nově navrhl přidat učitelům víc peněz na tarifech

„Rozhodl jsem se pro plošné navýšení o 2700 korun. Protože chci tu situaci s odbory odblokovat, tak tři čtvrtiny částky půjdou do plošného navýšení pro všechny. Nabídka umožňuje dalších 900 korun do 3600 korun dát do nadtarifních složek,“ řekl Plaga.

Podle něj by se tak mladým učitelům či učitelkám v mateřských školách od ledna zvedl základ výdělku zhruba o deset procent.

Školské odbory chtějí o zvýšení platů učitelů jednat s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Jejich předák František Dobšík řekl, že oficiální návrh odbory zatím nedostaly a čekají na něj.

Spokojeny ale nejsou. „Fixní částka se posouvá. Je to nedůstojná hra pro učitele. Měl by to rozseknout premiér,“ uvedl.