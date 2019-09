Skočil jsem na sedadlo, popadl volant a chtěl brzdit, líčí muž, který zachránil autobus po kolapsu řidiče

Do ranního spoje cestující nastoupili jako obvykle, nic zvláštního se nedělo. Až během cesty, když autobus plný cestujících projel Jeřmanicemi na Liberecku, lidi vyděsila rána. Řidič spoje zkolaboval a autobus jedoucí stokilometrovou rychlostí nikdo neřídil. „Koukám, co se děje, pan řidič svalený v uličce, jeho sedadlo prázdné a autobus si to šine směrem na svodidla, kde je sráz,“ popisuje nebezpečnou situaci Ivo Raisr, který se duchapřítomně volantu chopil a zabránil neštěstí.