V Londýně si zvykají na českou pěnu, v tuzemsku stále více lákají speciály

V divokém brexitu Skoček vidí obchodní příležitost. Jeho prvnímu českému minipivovaru ve Spojeném království by horší podmínky pro dovoz zlehčily situaci. Omezily by totiž konkurenční ležáky z Evropské unie. „Brexit nepřináší žádné překážky, kromě možná komplikovanějšího přístupu k surovinám, které jsou produkovány v Evropské unii,“ komentuje Zdeněk Kudr, spoluzakladatel českého pivovaru v Londýně.

Naopak pro dovozce brexit představuje komplikaci. Například největší výrobce piva v Česku se snaží Brity naučit pít tankové pivo, případné hraniční kontroly by takový záměr ztížily. „Čerstvost tankového piva, to je ten klíč, aby si člověk vychutnal pivo stejně jako v pivovaru. Když by se zaseklo na hraniční kontrole, tak by to minimálně komplikovalo vztahy s obchodními partnery,“ obává se obchodní ředitel Plzeňského Prazdroje Tomáš Mráz.

Z celkového exportu pro něj ale britský trh znamená pouhá tři procenta, tedy něco přes padesát tisíc hektolitrů. Pro národní pivovar z Budějovic jsou ale Ostrovy mezi pěti nejdůležitějšími trhy. „Naši pobočku v Británii jsme zakládali před vstupem do Evropské unie, jsme na britském trhu několik desítek let. Z dlouhodobého pohledu obavy nemáme, z krátkodobého je spíš otázka, co se bude dít,“ uvádí ředitel Budějovického Budvaru Petr Dvořák.

I pro tento pivovar by největším problémem byl vývoz tankového piva. Krátkodobě by ho museli nahradit sudovým.