Olomouc je centrem české telemedicíny. Začíná tak velká elektronizace celého zdravotnictví

U jiných pacientů by zase dálkové spojení s lékaři mělo zabránit komplikacím, které hrozí při chronických nemocech. Například lidé, kteří trpí cukrovkou a ischemickou chorobou srdeční, mohou dostat pod kůži čip, který by měl lékařům pomoci předcházet anginózním záchvatům či infarktům.

Například pětašedesátiletý Miroslav Čada, který před třemi lety dostal kardiostimulátor, si takový život nemůže vynachválit. Může se nerušeně věnovat rekonstrukci vinného sklípku u Kyjova a lékařům místo každoměsíčních několikahodinových návštěv němocnice věnuje jen pár minut denně. „Řekli mi, jestli bych pro ně nechtěl vysílat, že je to novinka. Dali mně věci na vysílání a já jsem za to velice rád,“ podotkl Miroslav Čada.

„Obrovský potenciál“

„Potenciál pro klinickou telemedicínu je opravdu obrovský, protože když si uvědomíme, že v ČR máme milion pacientů s cukrovkou, zhruba 2,5 milionu pacientů s vysokým krevním tlakem a zhruba milion pacientů, kteří mají koronární aterosklerózu, tak je to obrovský počet. Ve finále to jistě rezultuje statisíce až milion pacientů, kteří by mohli dlouhodobě profitovat z klinicky orientované telemedicíny,“ očekává ředitel Národního telemedicínského centra při Fakultní nemocnici Olomouc Miloš Táborský.

Olomoucké kompetenční centrum pro eHealth bude mít na starost hodnocení bezpečnosti i dopadu telemedicíny a elektronického zdravotnictví například na počet hospitalizací a návštěv ambulancí i ekonomické přínosy a studie proveditelnosti.

Zákon o elektronizaci a jednání s pojišťovnami

Telemedicína, jejímž centrem se nyní Olomouc stala, by měla být prologem rozsáhlé elektronizace zdravotnictví, plánuje ministr Adam Vojtěch (za ANO). Jeho úřad pro to chystá nový zákon. „Musíme jednat o tom, abychom nastavili standardní úhradu z veřejného zdravotního pojištění, protože to je jediná možnost, jak to rozšířit plošně,“ poznamenal Vojtěch při podpisu dohody s olomouckou nemocnicí o zajišťování telemedicíny.

Součástí elektronizace zdravotnictví by měl být také lékový záznam, který by zabránil nevhodným kombinacím užívaných přípravků. Elektronická a on-line dostupná má být i zdravotnická dokumentace. Ministerstvo slibuje i Národní zdravotnický informační portál, kde bude možné najít informace o očkování a preventivních prohlídkách i odkaz, kam se obrátit v případě nespokojenosti s některým zdravotnickým zařízením.