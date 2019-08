Podepsaly Chartu 77 a přišly o invalidní důchod. Akcí StB zvanou Prevence se zabývá soud

Otta Bednářová byla televizní hvězdou šedesátých let. V pořadu Zvědavá kamera odhalovala příběhy bezpráví a ukazovala i na politické procesy. Kvůli nesouhlasu s okupací v roce 1968 ale musela televizi opustit.

„Nakonec jsem skončila jako šatnářka v noční vinárně, v Lišce Bystroušce, kde se pracovalo do čtyř hodin do rána,“ vzpomínala před pěti lety Bednářová, signatářka Charty 77, kterou komunistický režim kvůli takzvanému podvracení republiky dokonce uvěznil.

Těžká práce, kterou Bednářová po výpovědi z televize zastávala, ale zhoršila její podlomené zdraví. V roce 1973 proto odešla do invalidního důchodu. Jenže poté, co podepsala Chartu 77 a zapojila se do obrany nespravedlivě stíhaných, jí posudková komise důchod odebrala.