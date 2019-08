Bojová vozidla Perun za 100 milionů pro speciální jednotku neprošla zkouškami

„Vojskové zkoušky byly ukončeny s nevyhovujícím výsledkem, vozidlo jimi neprošlo. Další postup budeme řešit s dodavatelem,“ sdělil Pejšek.

„Pokud by připomínky společnosti SVOS nebyly zapracovány, závěr vojskových zkoušek by neodpovídal ustanovením kupní smlouvy a vnitřních řídicích předpisů ministerstva, a tudíž by byl nelegitimní. Do okamžiku projednání připomínek proto společnost nemůže výsledek komentovat,“ reagoval na informaci mluvčí firmy Karel Šimána. SVOS podle něj poskytne vyjádření po 19. srpnu.