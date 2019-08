Křesťanskou identitu už lidé ztratili. Strach z muslimů pramení z nejistoty, říká kněz a misionář z Pákistánu

„Strach z muslimů je na jedné straně strach z neznáma, a potom určitý pocit nejistoty vlastní identity. Vlastně každý z nás má nějaké hluboké zranění a potom určité problémy nebo se člověk cítí ohrožen. To je spouštěč,“ soudí o příčinách nenávistných projevů vůči muslimům v evropských zemích otec Ecklbauer.

Ze své zkušenosti říká, že kontakt a setkání s muslimy je dobré vnímat jako příležitost. „A nemůžeme říci, že problém je dnes stěhování národů (…). Musíme ho brát pozitivně, že v tom je i šance,“ prohlásil duchovní.

Dobrá škola pro Evropana

Günther Ecklbauer má za to, že pro Evropana je dobré zažít si úplně jinou kulturu s úplně jinou logikou. Považuje za zdravé setkat se s lidmi, kteří žijí v nezajištěnosti. Nemají žádné sociální nebo zdravotní pojištění, zažívají velkou nespravedlnost kvůli všudypřítomné korupci, a přesto se umí v životě radovat a být šťastní. „Myslím si to, že je to velká škola pro každého Evropana,“ říká oblát z Plas u Plzně.